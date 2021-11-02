За сутки в Мордовии поймали двух пьяных водителей

В Мордовии продолжают ловить пьяных водителей. За минувшие сутки сотрудники Росгвардии совместно с инспекторами ДПС задержали двоих нарушителей.

Так, примерно в 14:00 экипаж вневедомственной охраны в Атяшевском районе заметил подозрительный автомобиль, водитель которого то и дело создавал аварийные ситуации. Совместно с сотрудниками ГИБДД транспортное средство было остановлено.

Нарушителем оказался 56-летний мужчина. У него имелись признаки опьянения. Позже это было подтверждено экспертизой.

Второго пьяного водителя поймали вечером в Краснослободском районе. Стражи порядка заметили компанию нетрезвых мужчин, стоявших рядом с машиной. Один из них сел за руль и начал движение. Росгвардейцы оперативно передали информацию коллегам из республиканской ГИБДД и совместно задержали транспортное средство.

В ходе беседы с водителем правоохранители почувствовали явный запах алкоголя. 27-летний житель Зубово-Полянского района от освидетельствования отказался.