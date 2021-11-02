Министр здравоохранения Мордовии: вакцинация смягчит ситуацию с «Омикроном»

Медики и ученые прогнозируют подъем уровня заболеваемости коронавируса. По их мнению, новая волна пандемии не за горами.

Причиной этому служит новый штамм «Омикрон». Его отличает повышенная заразность: он передается в четыре раза быстрее, чем «Дельта». По мнению министра здравоохранения Мордовии Олега Маркина, чтобы обезопасить себя и своих близких, гражданам необходимо привиться.

«Я призываю всех прийти на пункты вакцинации. Причем повторную вакцинацию можно пройти даже не через 6, а спустя 4 месяца после первой прививки. И когда к нам придет «Омикрон» – а он обязательно придет, мы сможем смягчить ситуацию и пройти ее без тяжелых последствий, без больших человеческих жертв», - сказал министр.