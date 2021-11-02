Фора – это ставка по критерию искусственно созданного превосходства или отставания одного из соперников. Букмекерские конторы расписывают подобные способы заключения пари для того, чтобы привлечь внимание беттеров к состязаниям явных фаворитов с аутсайдерами. Далее речь пойдет о том, что такое фора в ставках на баскетбол. Статья написана при поддержке самых лучших капперов в телеграмме с отзывами.
Букмекеры предлагают низкие котировки на ожидаемого победителя. Ставка с форой помогает уравновесить коэффициенты.
В баскетболе форой называют ставку на победу с учетом очков, которые прибавляют к реальному результату команды-аутсайдера или вычитают из заработанных фаворитом баллов.
Заключить пари в баскетбольном матче можно на такие исходы:
итог всей игры или периодов;
броски в три очка;
фолы;
результативные передачи;
перехваты и подборы мяча у соперника.
В конце баскетбольной встречи судья может назначить дополнительное время – овертайм.
В споре овертайм:
учитывают, если пари заключается на результат всего матча;
не учитывают, когда беттер ставит на итог четверти.
Выбирая фору в ставках на баскетбол, нужно ориентироваться на правила букмекерской конторы.
В росписи ставок букмекеры используют условные обозначения:
Ф – фора;
1 – хозяева или первая команда;
2 – гости или вторая команда.
Различают несколько видов фор в баскетболе:
Положительная, или плюсовая.
Отрицательная, или минусовая.
Нулевая.
Ставку с положительной форой обозначают знаком плюс.
Например, игрок сделал ставку Ф1 (+10). Баскетболисты закончили матч со счетом 100:105. Беттер подсчитывает результат, прибавляя к очкам первой команды значение 10: 100 + 10 = 110. Итог матча — 110:105. С учетом форы команда, на которую заключил пари беттер, победила, поэтому ставка выиграла.
Отрицательную фору обозначают знаком минус.
Например, беттер поставил Ф1 (–10). Матч завершился с результатом 110:105. Из баллов первой команды вычитают 10: 110 – 10 = 100. Окончательный итог игры выглядит так: 100:105. Команда, на которую поставил беттер, потерпела поражение, поэтому ставка проиграла.
Ставка с Ф (0) выиграет, если баскетбольная команда, на которую поставил беттер, победит. Если матч закончится вничью, то состоится возврат суммы ставки.
Положительная и отрицательная форы могут быть:
Азиатскими (дробными). Ставка предполагает либо победу, либо поражение.
Европейскими (целочисленными). Кроме выигрыша и проигрыша, возможен возврат ставки при результате игры вничью.
Опытные игроки советуют использовать фору в ставках на баскетбол в лайве в соответствии со стратегией «Спрут». Беттер заключает пари со знаком плюс на команду-аутсайдера в тот момент, когда ее тренер берет таймаут. Обычно после перерыва проигрывающие баскетболисты начинают зарабатывать очки и сравнивают счет.
Ставки с форой в баскетболе пользуются популярностью у беттеров, так как имеют следующие плюсы:
не требуют подробного анализа и сложных подсчетов;
можно сделать ставку в лайве после того, как букмекер выставил явно ошибочные коэффициенты;
большой выбор для заключения пари в росписи букмекерских контор.
Минус ставки – высокий коэффициент, на который стремится поставить беттер. Желание быстро заработать может привести к потере банка.