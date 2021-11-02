Фора – это ставка по критерию искусственно созданного превосходства или отставания одного из соперников. Букмекерские конторы расписывают подобные способы заключения пари для того, чтобы привлечь внимание беттеров к состязаниям явных фаворитов с аутсайдерами. Далее речь пойдет о том, что такое фора в ставках на баскетбол. Статья написана при поддержке самых лучших капперов в телеграмме с отзывами.

Особенности пари

Букмекеры предлагают низкие котировки на ожидаемого победителя. Ставка с форой помогает уравновесить коэффициенты.

В баскетболе форой называют ставку на победу с учетом очков, которые прибавляют к реальному результату команды-аутсайдера или вычитают из заработанных фаворитом баллов.

Заключить пари в баскетбольном матче можно на такие исходы:

итог всей игры или периодов;

броски в три очка;

фолы;

результативные передачи;

перехваты и подборы мяча у соперника.

В конце баскетбольной встречи судья может назначить дополнительное время – овертайм.

В споре овертайм:

учитывают, если пари заключается на результат всего матча;

не учитывают, когда беттер ставит на итог четверти.

Выбирая фору в ставках на баскетбол, нужно ориентироваться на правила букмекерской конторы.

Виды

В росписи ставок букмекеры используют условные обозначения:

Ф – фора;

1 – хозяева или первая команда;

2 – гости или вторая команда.

Различают несколько видов фор в баскетболе:

Положительная, или плюсовая.

Отрицательная, или минусовая.

Нулевая.

Ставку с положительной форой обозначают знаком плюс.

Например, игрок сделал ставку Ф1 (+10). Баскетболисты закончили матч со счетом 100:105. Беттер подсчитывает результат, прибавляя к очкам первой команды значение 10: 100 + 10 = 110. Итог матча — 110:105. С учетом форы команда, на которую заключил пари беттер, победила, поэтому ставка выиграла.

Отрицательную фору обозначают знаком минус.

Например, беттер поставил Ф1 (–10). Матч завершился с результатом 110:105. Из баллов первой команды вычитают 10: 110 – 10 = 100. Окончательный итог игры выглядит так: 100:105. Команда, на которую поставил беттер, потерпела поражение, поэтому ставка проиграла.

Ставка с Ф (0) выиграет, если баскетбольная команда, на которую поставил беттер, победит. Если матч закончится вничью, то состоится возврат суммы ставки.

Положительная и отрицательная форы могут быть:

Азиатскими (дробными). Ставка предполагает либо победу, либо поражение.

Европейскими (целочисленными). Кроме выигрыша и проигрыша, возможен возврат ставки при результате игры вничью.

Опытные игроки советуют использовать фору в ставках на баскетбол в лайве в соответствии со стратегией «Спрут». Беттер заключает пари со знаком плюс на команду-аутсайдера в тот момент, когда ее тренер берет таймаут. Обычно после перерыва проигрывающие баскетболисты начинают зарабатывать очки и сравнивают счет.

Преимущества и недостатки

Ставки с форой в баскетболе пользуются популярностью у беттеров, так как имеют следующие плюсы:

не требуют подробного анализа и сложных подсчетов;

можно сделать ставку в лайве после того, как букмекер выставил явно ошибочные коэффициенты;

большой выбор для заключения пари в росписи букмекерских контор.

Минус ставки – высокий коэффициент, на который стремится поставить беттер. Желание быстро заработать может привести к потере банка.