Народные приметы на 15 января подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 15 января поведают о перспективах ухудшения погодной обстановки в ближайшее время.

Готовиться к тому, что в ближайшие дни погода не порадует максимально комфортной метеорологической обстановкой, следует в том случае, если в пятнадцатый день года на небе появились едва заметные круги. Отдельно следует уточнить, что имеет значение расположение данных кругов.

Солнце, возле которого имеют место упомянутые предвестники ухудшения погоды, является единственным признаком перемен негативного характера, утвержденным составителями свода народных примет.

Если же 15 января идет снег, но ближе к вечеру выпадение осадков завершается, можно рассчитывать на улучшение метеорологической обстановки.