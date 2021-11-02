Народные приметы на 16 января подскажут, грядут ли солнечные дни

Народные приметы на 16 января помогут определить, есть ли повод рассчитывать на ясную погоду.

Зимой весьма часто имеют место затяжные периоды пасмурной погоды, которые могут длиться целыми неделями, но бывают и солнечные дни. Будут ли во второй половине первого месяца года ясные дни, подскажут народные приметы.

Поверья гласят, что небесный покров в ближайшие дни не будет поглощен тяжелыми тучами свинцового окраса, которые словно желают уничтожить всё живое, если 16 января ярко мерцают звезды.

Если же в этот день наблюдается очень яркий рассвет, в скором времени выпадет снег.

Также приметы гласят, что теплая погода 16 января гарантирует отсутствие морозов в марте.