Народные приметы на 17 января подскажут, ударят ли морозы

В середине января посредством народных примет можно получить предварительные сведения о перспективах наступления затяжного периода сильных морозов.

Небо, на котором в семнадцатый день второго месяца зимы нет ни одного облака, поверья, сформированные несколько веков назад, когда и особенности погоды были иными, называют своего рода символом того, что совсем скоро ударят морозы. Морозный период будет затяжным.

Также ясное небо 17 января приметы трактуют в качестве так называемого синоптического символа, предвещающего сильное половодье грядущей весной.

Заря, которая в этот день имеет алый окрас, поверьями была названа сигналом о сильных порывах ветра.