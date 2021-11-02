Народные приметы на 18 января подскажут, каким будет лето

С помощью народных примет зимой можно узнать о том, какой будет летняя пора с точки зрения такого фактора, как погодная обстановка.

Предстоящее лето не порадует теплом и тихой погодой, если в восемнадцатый день первого месяца года наблюдаются сильные порывы ветра. Стоит отметить, что данная примета предусматривает южное направление воздушных потоков. Сильный ветер другого направления в данном случае не определяется в качестве предвестника неблагоприятного с метеорологической точки зрения лета.

В случае так называемой реализации указанной приметы летом будет наблюдаться низкая температура воздуха, а сильные осадки в виде ливней, сопровождаемых грозами, будут иметь место на регулярной основе.

Метель 18 января сулит сильные снегопады в начале весны.