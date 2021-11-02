Дом художника Александра Мухина может быть включён в единый госреестр объектов культурного наследия Мордовии

В Саранске напротив Дворца Пионеров стоит двухэтажный деревянный дом. Ранее здесь жил заслуженный деятель искусств МАССР Александр Мухин. Данный жом может быть включен в единый госреестр объектов культурного наследия Мордовии.

Дом выделяется на фоне «соседей» – строил его сам художник с оглядкой на архитектуру начала века, купеческую. В первозданном виде сохранилась мастерская с огромным мансардным окном и старинная мебель: дачная плетеная мебель и книжный шкаф, старинные буфеты и комоды.

Стены этого дома помнят многих знаменитых гостей. Бывал здесь и Федот Сычков, у которого художник учился.

В доме хранится больше 50 живописных полотен Александра Мухина.

Окончательный вердикт о внесении дома в список объектов культурного наследия вынесет лицензированная организация после проведения экспертизы.