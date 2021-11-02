Жителя Саранска осудили за неуплату алиментов

В Саранске предстал перед судом местный житель, который не выполнял свои родительские обязанности по части алиментов.

В октябре 2019 года суд взыскал с 28-летнего жителя Саранска алименты на содержание его дочери 2011 года рождения. После этого суд обязал мужчину выплачивать денежные средства с упомянутой целью, но он проигнорировал данное постановление. Бездействие горожанина по части исполнения судебного решения стало причиной появления задолженности по алиментам в размере более 45 тыс. рублей.

Суд приговорил отца, не слишком заботящегося о своей дочери, к 5 годам лишения свободы условно.

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Источник: epp.genproc.gov.ru