Работу республиканского Фонда капремонта обсудили на совещании у Главы Мордовии

Накануне Глава Мордовии Артем Здунов провел совещание, на котором рассматривались вопросы повышения эффективности работы регионального Фонда капремонта многоквартирных домов. В частности, участники говорили о результатах использования средств, поступивших от собственников квартир в МКД за 2019-2020 годы.

В настоящее время в программу проведения капремонта на 20142043 годы включены 4042 многоквартирных дома. Из общего количества домов, включенных в программу, около 2 тысяч домов имеют малую площадь, что затрудняет проведение капитального ремонта из-за небольших объемов уплачиваемых взносов.

Артем Здунов подчеркнул, что важное значение имеет создание сбалансированной и устойчивой финансовой системы Фонда. Председателю Правительства Мордовии Владимиру Сидорову поручено взять на особый контроль вопросы эффективного использования уже собранных средств.

«Действующая региональная программа капитального ремонта затрагивает интересы и влияет на качество жизни сотен тысяч жителей Мордовии, поэтому важно по-хозяйски распорядиться этими средствами», - отметил руководитель республики.