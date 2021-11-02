Народные приметы на 19 января подскажут, будет ли грядущим летом засуха

Во второй половине января можно узнать о степени вероятности того, что в текущем году летняя пора будет отличаться крайне редкими осадками, что спровоцирует засуху.

Предстоящая летняя пора будет отличаться минимальным уровнем дождливости, если в девятнадцатый день второго месяца зимы на небе нет ни одного облака, а солнечный свет словно заливает всё земное пространство.

Если 19 января наблюдается сильный снегопад, летний период будет более благоприятным. Дожди будут частыми, но в данном случае не стоит опасаться чрезмерных ливней, характеризующихся негативным воздействием на окружающую среду.

Кроме того, снегопад 19 января сулит очень хороший урожай.