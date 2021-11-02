В Мордовии 67 человек отравились алкоголем

Роспотребнадзор Мордовии сообщает, что за год 67 человек отравились спиртосодержащей продукцией. Все граждане были трудоспособного возраста.

В ведомстве отмечают, что большая часть отравившихся злоупотребляла спиртным.

Выжить удалось не всем. Например, в Чамзинском районе компания из троих мужчин скончалась после употребления спиртосодержащей жидкости, купленной на трассе. В Торбеевском районе 60-летний мужчина умер от алкогольной интоксикации. А в Старошайговском районе насмерть отравился 62-летний пенсионер.



