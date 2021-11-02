В Мордовии у крыльца дома была найдена новорожденная девочка

В Мордовии произошел шокирующий инцидент. Утром 19 января на улице была найдена новорожденная девочка. Те, кто ее оставил, «заботливо» укутали малышку в ткань.

Малышка была найдена в Ардатове. Ее оставили на крыльце частного дома в городе Ардатов. Шокированные люди сразу же вызвали полицию и «Скорую». Сейчас ребенок находится в больнице. На данный момент о состоянии девочки информации нет. Известно лишь, что рождена она была в течение прошедших нескольких суток.

Полиция занимается поисками матери. Им также предстоит установить, что толкнуло мать на такой ужасающий поступок.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении женщины или обстоятельствах произошедшего, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(83431)3-11-01, 3-24-89, 38-59-00 или 102.