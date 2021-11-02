Народные приметы на 20 января подскажут, будет ли весна ранней

Во второй половине зимы многие начинают с особенной силой ждать весну, им следует обратить внимание на сохранившиеся до наших дней народные поверья.

Солнце, которое в двадцатый день первого месяца года ярко освещает небо и землю, приметы характеризуют в качестве своего рода точного сигнала о том, что весна наступит в этом году рано. Стоит отметить, что речь идет о весенней поре в так называемом климатическом смысле. Это означает, что уже в марте будет наблюдаться высокая температура воздуха, а признаки зимы в виде снега и мороза не дадут о себе знать.

Туман в этот день сулит хороший урожай хлеба.

Если же 20 января ударили лютые морозы, то в течение грядущего лета дожди будут иметь место крайне редко.

Стоит отметить, что указанные поверья составлялись несколько веков назад, по причине чего их актуальность следует воспринимать в качестве условной, поскольку они не учитывают изменения климата, произошедшие на протяжении последних столетий.