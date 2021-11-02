Народные приметы на 21 января подскажут, ухудшится ли в ближайшее время погода

В двадцать первый день второго месяца зимы те, кто привык в деле прогноза погода доверять народным приметам, могут узнать о вероятности скорого ухудшения метеорологической обстановки.

Солнце, возле которого 21 января имеют место круги, свод сохранившихся до наших дней поверий обозначает в качестве предвестника того, что в обозримой перспективе в окружающей среде произойдут процессы по ухудшению погодной ситуации.

Южное направление ветра в двадцать первый день января сулит частые ливни с грозой на протяжении грядущего летнего периода.

Стоит отметить, что приметы не следует воспринимать в качестве абсолютно точной информации, поскольку они были составлены достаточно давно, когда имело место несколько иное положение дел по части особенностей погоды в окружающей среде.