Народные приметы на 22 января подскажут, грядет ли похолодание

Поведение домашних животных достаточно давно воспринимается людьми в качестве своего рода прогноза погоды, не стали исключением в данном случае и народные приметы.

Поверья гласят, что повышенная сонливость котов 22 января должна трактоваться в качестве того, что совсем скоро температура воздуха значительно повысится. Если же коты в этот день стремятся проводить время на печах, пришло время готовиться к лютым морозам.

Собаки, которые в двадцать второй день первого месяца года перед сном сворачиваются в клубок, приметами были названы предвестниками похолодания.

Стоит отметить, что научного обоснования взаимосвязи поведения животных и погодных изменений нет. По этой причине не стоит рассчитывать на абсолютную достоверность упомянутых примет.