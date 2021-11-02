Народные приметы на 23 января подскажут, будет ли предстоящее лето жарким

В конце января можно получить предварительные сведения о том, какая погода будет доминировать на протяжении предстоящей летней поры.

Воздух прогреется до максимальных для упомянутого времени года температурных значений, а жара не будет смягчаться осадками в виде дождя, если в двадцать третий день первого месяца года наблюдается абсолютно ясное небо, на котором имеют место только солнечный свет и глубина воздушной синевы. Так гласят народные поверья

Кроме того, ясное небо 23 января приметы определяют в качестве предвестника ранней весны.

Если в конце января очень много снега, будет хороший урожай хлеба.