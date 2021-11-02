Народные приметы на 24 января подскажут, будет ли весна холодной

Во второй половине зимы, когда люди уже успевают порадоваться сугробам и морозам, начинается период ожидания весны, но порой долгожданная пора тепла и света оказывается разочаровывающей.

Приметы на 24 января подскажут, будет ли в нынешнем году весна периодом солнечного света и тепла. Если в этот день первого месяца года температура воздуха продемонстрировала резкий рост, весенняя пора не будет особо радостной в погодном смысле. Весна в данном случае огорчит холодами, а также крайне неустойчивым погодным фоном, характеризующимся дождями, мокрым снегом и мартовскими метелями.

Если же 24 января очень холодно, февраль будет теплым.

Также приметы гласят, что теплая погода 24 января сулит ноябрь без морозов.