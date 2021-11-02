Глава Мордовии осмотрел новый детский сад в Зубовой Поляне

В минувшую пятницу, 21 января, Глава Мордовии Артем Здунов посетил новый детский сад в Зубово-Полянском районе. Данный объект был построен в прошлом году в рамках национального проекта «Демография».

Данное дошкольное учреждение позволит ликвидировать очередь в Зубовой Поляне. Совсем скоро детский сад уже начнет работать.

Здание рассчитано на 90 детей. Всего будут функционировать четыре группы, в том числе ясельная.

Заведующая детским садом Татьяна Селезнёва показала Главе Мордовии все помещения нового здания. Особое внимание Артем Здунов уделил качеству строительства, подрядчику даны поручения устранить некоторые строительные недочеты.

«Детский сад очень хороший, прекрасное оборудование, замечательные условия для работы с малышами - все это очень важно, - сказал Глава республики. - Задача районной власти - обеспечить максимальную готовность дошкольного учреждения к приему детей».