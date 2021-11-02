«Ростелеком» выступил партнером соревнований по фигурному катанию среди юниоров в Саранске

«Ростелеком» выступил техническим партнером юниорского первенства России по фигурному катанию на коньках в Саранске. Состязания проходили с 20 по 22 января в новом универсальном зале «Саранск Арена».

Для прямой трансляции соревнований на сайте Первого канала провайдер предоставил скоростной канал связи. Гигабитный доступ к интернету от «Ростелекома» также получили судейский штаб, секретариат и пресс-центр. Для участников первенства и болельщиков была развернута сеть Wi-Fi.

Владимир Суховеев, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия:

«Фигурное катание — один из самых зрелищных и красивых видов спорта. Для нас особая честь оказывать поддержку соревнованиям, вызывающим интерес огромной аудитории любителей спорта. Благодаря цифровым сервисам зрители могли смотреть чемпионат из любой точки мира, журналисты оперативно публиковать новости с места события, а болельщики с помощью Wi-Fi делиться яркими моментами соревнований в соцсетях».