Народные приметы на 25 января подскажут, будет ли грядущее лето дождливым

Народные приметы на 25 января подскажут, есть ли предвестники того, что летняя пора будет отличаться частыми дождями.

Осадки в виде снега 25 января поверья трактуют в качестве своего рода синоптического сигнала о том, что в период с июня по август будет доминировать погодная обстановка, характерной чертой которой станет повышенная дождливость. Стоит отметить, что дожди в данном случае не будут сопровождаться низким температурным режимом. Температура воздуха будет приемлемой с точки зрения её соответствия климатической норме, предусмотренной для лета.

Потепление в этот день приметы называют предвестником летней засухи.

Следует обратить внимание на то, что поверья были сформулированы несколько веков назад, когда на погоду воздействовали несколько иные климатические особенности, по причине чего степень оправданности их применения в настоящее время нельзя назвать высокой.