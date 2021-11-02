Народные приметы на 26 января подскажут, грядет ли похолодание

Домашние животные ещё в былые времена воспринимались в качестве своего рода сигнализаторов о грядущих изменениях погодной обстановки.

Несколько столетий назад люди верили, что собака, которая 26 января спит, предварительно свернувшись калачиком, предвещает своими действиями лютые морозы в ближайшее время.

Коты, которые в двадцать шестой день первого месяца года, сидят на подоконниках и наблюдают за тем, что происходит на улице, сулят своим поведением потепление в краткосрочной перспективе.

Стоит отметить, что поведение животных официальной наукой не было определено в качестве полноценной альтернативы стандартному прогнозу погоды. По этой причине домашние питомцы не должны восприниматься в качестве абсолютно точных предвестников перемены погоды.