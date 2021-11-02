Народные приметы на 27 января подскажут, будет ли нынешний год дождливым

Народные приметы на 27 января помогут определить, будет ли нынешний год отличаться частыми осадками в виде дождя.

Дождь в случае засухи люди начинают ждать с нетерпением, но порой подобные осадки имеют далеко не самые лучшие последствия, провоцируя крайне тяжелые ситуации. Поверья гласят, что сильные порывы ветра в двадцать седьмой день первого месяца года предвещают частые дожди в период с марта по декабрь. Стоит отметить, что в данном случае речь не идет о ливнях.

Белые облака 27 января сигнализируют о скором похолодании.

Если же в этот день деревья покрылись инеем, в скором времени значительно потеплеет.