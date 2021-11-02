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Народные приметы на 27 января подскажут, будет ли нынешний год дождливым

Народные приметы на 27 января подскажут, будет ли нынешний год дождливым

Народные приметы на 27 января помогут определить, будет ли нынешний год отличаться частыми осадками в виде дождя.

Дождь в случае засухи люди начинают ждать с нетерпением, но порой подобные осадки имеют далеко не самые лучшие последствия, провоцируя крайне тяжелые ситуации. Поверья гласят, что сильные порывы ветра в двадцать седьмой день первого месяца года предвещают частые дожди в период с марта по декабрь. Стоит отметить, что в данном случае речь не идет о ливнях.

Белые облака 27 января сигнализируют о скором похолодании.

Если же в этот день деревья покрылись инеем, в скором времени значительно потеплеет.

 

 

 