ТВ-рекламы игорного бизнеса со скандальными последствиями

Реклама казино и ставок на спорт всегда вызывает много вопросов особенно у моралистов и противников азартных развлечений. Но иногда пиарщики делают ее еще более провокационной, вызывая волную негодования у широких масс. Как говорится, черный пиар – это тоже пиар, так что несмотря на скандалы рекламщики добиваются своего: привлекают внимание потенциальных клиентов.

Перед вами несколько провокационных ТВ- и интернет-роликов, которые были запрещены через несколько дней или недель после выхода.

Смертельный тотализатор, 2006

В 2006-м владельцы онлайн-казино и покер-рума TigerGaming запустили телерекламу, в которой эксплуатировалась тема смерти. Видео начиналось с демонстрации эмоций безутешных людей у постели умирающего родственника. На вопрос, адресованный врачу, каковы шансы, что больной поправится, пришедший в палату врач грустно отвечает, что вероятность того, что пациент дотянет до утра, составляет один к трем. После недолгой паузы медсестра предлагает сделать ставки, руководствуясь прогнозом медика. Ролик заканчивался смертью пациента и внезапной радостью родственников, что они выиграли пари.

Реклама была признана неэтичной и запрещена к показу по телевидению. Позднее оператор сократил полутораминутное видео, пытаясь более обтекаемо обыграть сюжет со слоганом: «Вы что-то проигрываете, а что-то выигрываете».

Слишком сексуальная для крупье, 2013

После появления в онлайн-казино игр с живыми дилерами гемблинг-операторы попытались в выгодном свете представить главную особенность таких азартных развлечений — эффект присутствия в наземном казино. Компания William Hill выпустила видеоролик, в котором соблазнительная девушка принимает ставки игроков, раздает карты и запускает колесо рулетки. Создателей рекламы обвинили в эксплуатации чрезмерной сексуальности из-за кадра, на котором крупным планом демонстрировалась полуоткрытая женская грудь. Поборники морали сочли, что такое продвижение Live Casino создаст у зрителей ненужные ассоциации с эротическими онлайн-трансляциями, что привлечет в казино молодежную аудиторию. Рекламу запретили, но и без нее спрос на игры с живыми дилерами в онлайн-казино William Hill продемонстрировал уверенный рост.

Для тех, кто хочет сам убедиться в том, что Live Casino – это не только азартные игры, но и симпатичные крупье, есть целая подборка онлайн-казино Казахстана с живыми дилерами.

Завтрак, 2008

В рекламном портфолио William Hill можно обнаружить и ролики, полностью ориентированные на женскую аудиторию. В 2008 году для продвижения сайта с онлайн-бинго была снята видеореклама, в которой домохозяйка не находит себе места, пока ее муж собирается на работу. Она пытается побыстрее выпроводить его из дома и для этого идет на хитрость — передвигает стрелки часов вперед. Как только супруг женщины закрывает за собой дверь, она бежит в свою комнату и включает компьютер, чтобы поиграть в бинго.

Зрители обратили внимание, что главная героиня явно страдает игорной зависимостью, а видео поощряет неконтролируемое увлечение азартными играми. Это стало основным доводом в пользу запрета телерекламы. В решении регулятора говорилось, что безответственный подход к азартным играм влечет за собой негативные социальные и финансовые последствия для гемблеров.

Королевские плюшевые мишки, 2015

В 2015 году незадолго до появления на свет второго ребенка в семье наследника британской короны принца Уильяма английские букмекеры начали принимать ставки на пол и имя будущего ребенка. Контора William Hill запустила широкомасштабную промоакцию, в ходе которой по улицам Лондона возили двух огромных плюшевых медведей со значками голубого и розового цветов. На официальной странице в Твиттере букмекерская компания опубликовала фотоотчет об этой акции, но вскоре была вынуждена удалить фотографии. Комитет рекламных стандартов заявил, что изображения детских игрушек на материалах об азартных играх привлекают повышенное внимание несовершеннолетних граждан, а это противоречит закону.