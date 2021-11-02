Начальник Рузаевского ЛО МВД России на транспорте принял участие в коллегии по итогам работы за 2021 год

В Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу состоялось заседание коллегии, на которой были подведены итоги работы за 2021 год.

В 2021 году в УТ МВД России по ПФО зарегистрировано более 53 тысяч заявлений, сообщений и иной информации о противоправных деяниях.

Снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе значительно сократилось число совершенных в общественных местах тяжких и особо тяжких преступлений. К аппаратно-программным комплексам «Безопасный город» подключено более тысячи камер видеонаблюдения, установленных на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта. С их использованием пресечено более 1400 административных правонарушений, раскрыто 12 преступлений, совершенных на объектах железнодорожного и воздушного транспорта.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции осуществлено сопровождение свыше 65 тысяч поездов. Благодаря профилактическим мероприятиям по недопущению преступлений против личности и имущества граждан общее количество зарегистрированных преступлений в сопровождаемых поездах снизилось. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции пресечено свыше 90 тысяч административных правонарушений. С применением служебно-розыскных собак раскрыто 226 преступлений.

Всего в прошлом году сотрудниками Управления выявлено 1572 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 1224 - относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота изъято около 80 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Выявлено свыше 600 лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками УТ МВД России по ПФО раскрыто 149 преступлений прошлых лет, в том числе 23 тяжких и особо тяжких преступления, три убийства, одно преступление по факту разбойного нападения и 51 кража. Эти результаты – одно из свидетельств принципиального подхода к обеспечению неотвратимости наказания и восстановления прав граждан.

Так, в апреле 2005 года под одной из платформ нижегородского железнодорожного вокзала был обнаружен мертвый мужчина. На его теле имелись многочисленные синяки и ссадины. Экспертиза показала, что смерть мужчины имеет криминальный характер. Неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проведенные в 2005 году, положительных результатов не дали. Преступник следов не оставил и по горячим следам его задержать не удалось. Но спустя 15 лет сотрудники уголовного розыска вновь подняли материалы уголовного дела. Провели значительный объем оперативно-розыскных мероприятий и установили личность подозреваемого в убийстве.

В прошлом году сотрудниками транспортной полиции раскрыто 473 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе 244 преступления тяжких и особо тяжких составов.

По итогам 12 месяцев сотрудниками УТ МВД России по ПФО выявлено 878 преступлений эко­номической направленности и 263 лица, их совершивших. Увеличились общее число выявленных фактов взяточничества. Средняя сумма полученной взятки составила свыше 330 тысяч рублей.Общая сумма установленного материального ущерба от преступной деятельности по преступлениям экономической направленности составила около 500 миллионов рублей.