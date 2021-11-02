Народные приметы на 28 января подскажут, грядет ли похолодание

В один из последних дней первого месяца года можно узнать о вероятности скорого похолодания.

Приметы, которые сформировались в народной среде несколько столетий назад и сохранились до наших дней, определяют в качестве предвестника снижения температуры воздуха осадки в виде снега, имеющие место 28 января.

Если в упомянутый день небо затянуто тучами, перспективы потепления в ближайшее время равны нулю.

Стоит отметить, что сохранившиеся до нашего времени приметы не учитывают изменения климата, которые произошли с момента их появления. В связи с этим обстоятельством поверья не могут быть высокоточными с точки зрения вероятности их так называемой практической реализации.