«Ростелеком» подвел итоги проекта «IT-семья» в Саранске

«Ростелеком» и компьютерная «Академия ШАГ» провели финальное занятие для участников образовательного проекта «IT-семья» в Саранске. Основная идея – интернет-обучение старшего поколения с участием подростков. На итоговом уроке семейные команды закрепили пройденный материал и сдали экзамен.

За месяц бабушки и дедушки с помощью внуков узнали, как получать государственные и банковские услуги через интернет, освоили навыки общения в соцсетях и мессенджерах, познакомились с популярными мобильными приложениями, научились создавать надежные пароли и защищаться от кибермошенников.

Владимир Суховеев, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия:

«Цель проекта “IT-семья” — не только повышение компьютерной грамотности участников, но и общение между представителями разных поколений. Бабушки, дедушки и внуки научились говорить на одном цифровом языке и стали лучше понимать друг друга».

Степан Лазарев, директор филиала АНО «Академия ШАГ» в Саранске:

«Для проекта “IT-семья” мы подготовили специальный образовательный курс. Сначала представителям старшего поколения было трудно осваивать новые знания. Но помощь и поддержка внуков помогла им преодолеть все препятствия. По окончании обучения бабушки и дедушки стали уверенными пользователями многих компьютерных программ».

Занятия проходили как офлайн, так и онлайн. На экзамене быстрее всех с заданиями справились Татьяна Холодкова с внуком Андреем, Фируза Каримова с внучкой Арсенией, Валентина Негодова с внучкой Марией.

Татьяна Холодкова, победительница проекта:

«Когда пришла на первое занятие, даже кнопки на клавиатуре боялась нажимать: мало ли что всплывет или удалится. А сейчас самостоятельно пользуюсь поисковыми системами, делаю покупки в интернете, оплачиваю квитанции через онлайн-банк. Очень благодарна организаторам проекта за полученные знания, а внуку — за помощь в выполнении домашних заданий».

Призерам и выпускникам были вручены сертификаты о прохождении курса и сувениры от компании «Ростелеком».