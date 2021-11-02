Народные приметы на 29 января подскажут, будет ли грядущее лето жарким

Народные приметы на 29 января помогут узнать, есть ли признаки того, что грядущим летом будет доминировать жаркая погода.

При составлении поверий люди, жившие в былые времена, ориентировались на принцип так называемой взаимосвязи противоположностей. В случае прогноза погоды этот принцип означает, что одно положение дел в окружающей среде может предвещать свою противоположность. В итоге было сформулировано поверье, согласно которому лютые морозы в двадцать девятый день января сулят очень жаркое лето.

Если 29 января небо во время заката окрасилось в красный цвет повышенной яркости, грядут солнечные и морозные дни.

Метель, разбушевавшаяся в этот день, сулит частые дожди в течение грядущей летней поры.