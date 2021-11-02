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Народные приметы на 30 января подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 30 января подскажут, грядет ли похолодание

Предпоследний день января изобилует разного рода возможностями по части предсказания грядущих погодных изменений.

Если в указанный день имеет место значительное потепление, то совсем скоро произойдут изменения, имеющие прямо противоположную направленность. Речь в данном случае идет о скором похолодании. Теплая погода 30 января сулит лютые морозы в ближайшие дни.

Кроме того, потепление в предпоследний день первого месяца года сулит раннюю весну. Снегопад в этот день приметы характеризуют в качестве сигнала о позднем наступлении весны в климатическом смысле.

Помимо этого, скорое похолодание 30 января предвещает ясное небо.  

 