Народные приметы на 30 января подскажут, грядет ли похолодание

Предпоследний день января изобилует разного рода возможностями по части предсказания грядущих погодных изменений.

Если в указанный день имеет место значительное потепление, то совсем скоро произойдут изменения, имеющие прямо противоположную направленность. Речь в данном случае идет о скором похолодании. Теплая погода 30 января сулит лютые морозы в ближайшие дни.

Кроме того, потепление в предпоследний день первого месяца года сулит раннюю весну. Снегопад в этот день приметы характеризуют в качестве сигнала о позднем наступлении весны в климатическом смысле.

Помимо этого, скорое похолодание 30 января предвещает ясное небо.