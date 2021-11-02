Народные приметы на 31 января подскажут, будет ли начало весны холодным

В последний день первого месяца года народные приметы помогут узнать об особенностях предстоящей весны.

Если январь заканчивается метелью, то рассчитывать на солнечное и теплое начало весны не стоит. Обозначенная погодная обстановка 31 января сулит, что теплая погода на постоянной основе установится только ближе к маю, а март и большая часть апреля будут отличаться постоянными холодами и периодическими осадками в виде снега.

Если же в последний день второго месяца зимы наблюдается солнечная погода, весна будет теплой и не огорчит разного рода признаками зимней поры, среди которых морозы и метели.

Оттепель 31 января сулит ненастное лето с постоянными ливнями и низкой температурой воздуха.