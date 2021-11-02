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Народные приметы на 1 февраля подскажут, будет ли весна теплой

Народные приметы на 1 февраля подскажут, будет ли весна теплой

Первый день февраля примечателен для многих тем, что он знаменует собой начало короткого периода ожидания весны, составляющего всего лишь четыре недели.

Как гласят поверья, ясное небо в первый день последнего месяца зимы предвещает, что уже в самом начале марта установится теплая погода, которая будет иметь стабильный характер, не нарушаясь снегопадами и морозами.

Если 1 февраля за окном бушует метель, до начала весны снегопады и вьюги будут частыми явлениями.

Лютые морозы в первый день месяца, завершающего зимний период, сулят очень жаркое лето.

Стоит напомнить, что народные приметы были составлены несколько веков назад, когда имел место несколько иной климатический фон.

 