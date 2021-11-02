Народные приметы на 2 февраля подскажут, будет ли грядущее лето дождливым

Народные приметы на 2 февраля помогут зафиксировать сигналы о том, какая погодная обстановка будет наблюдаться летом.

Летняя пора не порадует солнцем, если во второй день месяца, завершающего зимний сезон, наблюдаются сильные порывы ветра. В случае данного положения дел в окружающей среде летняя пора будет отличаться частыми дождями.

Теплая погода и небо без туч 2 февраля представляют собой признаки теплой весны. В марте растает весь снег и установится теплая погода стабильного характера, которая не будет отличаться своего рода перерывами на морозы.

Метель в этот день сулит обильные снегопады до конца зимы.