Народные приметы на 3 февраля подскажут, будет ли март теплым

В феврале многие люди, устав от зимы и её морозов, начинают обращать внимание на народные приметы, которые могут подсказать, какие особенности будет иметь грядущая весна.

Если в третий день последнего зимнего месяца имеет место абсолютно чистое небо, уже в марте установится теплая погода. В данном случае речь идет о стабильном температурном режиме, который не будет прерываться так называемым дыханием зимы.

Если же 3 февраля имеет место очень холодная погода и при этом нет осадков, август будет отличаться жаркой погодой.

Потепление в этот день февраля предвещают птицы, которые сидят на верхушках деревьев.