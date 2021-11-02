За декабрь в России было открыто 2 миллиона кредитных карт

С каждым годом растет количество выдаваемых кредитных карт, которыми активно пользуются россияне. Но прирост в разный период времени существенно отличается: в декабре прошлого года удалось существенно увеличить данный показатель. В минувшем месяце отечественные банки сумели выдать около 2,1 миллиона кредитных карт различного уровня и с разными процентными ставками.

Эксперты констатировали, что достигнутый результат является рекордным за всю историю банковской сферы в Российской Федерации. В свою очередь, предшествующий рекорд констатировали месяцев ранее – в ноябре, когда также удалось существенно продвинуться по важному показателю эффективности деятельности банковских организаций.

Вместе с тем в декабре прирост количества выданных кредитных карт составил уже 11% по сравнению с прошлым годом за аналогичный период времени. Наибольший прирост вышеуказанного показателя зафиксировали в Пермском крае, где выдали рекордное количество кредитных карт с приростом на 82%.

Особенности прироста выдачи кредитных карт в России

Существенное увеличение спроса на кредитные карты отметили также в Тульской Области с показателем +80%, а также в Удмуртии на 72%. Специалисты связывают такой спрос на кредитные карты с несколькими показателями. Во первых россияне стали с большим доверием относиться к отечественным банкам, не беспокоясь о том, какими окажутся условия. Также существенно очистилась банковская сфера, ввиду чего сомнительные финансовые организации исключены из перечня доступных.

Однако не стоит забывать и о том, что основной причиной спроса на кредитные карты является невозможность собственными средствами справиться с теми или иными финансовыми вопросами, ввиду чего стало удобнее оформить кредитную карту. Более того, большинство банков предлагают выгодный тариф, предполагающий беспроцентное пользование средствами в том случае, если деньги будут возвращены в установленные сроки. Следует отметить, что предусмотренные условия позволяют с большим доверием относиться к данной услуге, тогда как остальные организации не смогут предоставить аналогичных условий ввиду желания существенно обогатиться на заключенных кредитных договорах.

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