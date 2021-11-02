Мощный старт тарифа «Игровой» в 2022 году — итоги турнира Boost Camp по Dota2

«Ростелеком» и тариф «Игровой» подводят итоги первого в 2022 году большого мероприятия — открытого турнира BoostCamp по Dota2 для любительских команд. Четыре команды-финалиста турнира сопровождали и прокачивали известные и популярные игроки, добившиеся выдающихся результатов в Dota2: RAMZES666 (амбассадор тарифа «Игровой»), Cooman, Smile и Nix.

Всего для участия в соревнованиях были поданы заявки от 268 команд со всей России, из них 200 приняли участие в отборочном этапе по итогам предквалификации. 16 сильнейших команд соревновались в плей-офф, по итогам которого четыре команды вышли в гранд-финал. По итогам острой и напряженной борьбы места распределились следующим образом:

первое место заняла команда X5 с наставником Cooman, она получила главный приз — 500 000 рублей;

второе место — команда Cybercats с наставником Smile (150 000 рублей);

третье место — команда Chillout с наставником Nix (50 000 рублей);

четвертое место — команда Disrespect, наставник которой RAMZES666 отметил ребят за огромную волю к победе.

«BoostCamp еще раз показал, какую мощную аудиторию по всей стране имеет Dota2. Все команды проявили бойцовские качества. Такие турниры дают возможность получить реальный соревновательный опыт, прокачать свои навыки, научиться чему-то новому, закалить дух и психику. Наставники постарались помочь своим командам проявить лучшие качества. Желаю всем участникам турнира — азарта и новых побед», — отметил Роман Кушнарёв (RAMZES666).

Всем желающим доступны записи плей-офф и гранд-финала первого открытого турнира BOOST CAMP по Dota2 для любительских команд. Подробные результаты смотрите на boost.rt.ru.

Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года. Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению к серверам Wargaming. Пользователям тарифа доступны специальные акции на уникальных условиях.

За пять лет на базе «Игрового» выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф «Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома». Сегодня компания помимо тарифа «Игровой» с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и «Фогейм» предлагает специальный игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также опцию «Облачные игры GFN.RU».