Рейтинг лучших покер румов: как составляют проверенный список?

Рейтинг давно стал незаменимым инструментом для поиска надежных покер румов. Игроки охотно используют подборки от разных авторов, чтобы не тратить лишнее время на поиски. Рассмотрим подробнее, почему такой шаг оправданный.

Лучшие покер румы по рейтингу

В каждом списке есть свой топ — группа лидеров, опережающих конкурентов по большинству показателей. Эти площадки собрали многочисленные пулы клиентов, предоставляют комфортные возможности настраивать и выбирать игру под себя, не обманывают покеристов. Среди таких операторов можно выделить следующие:

GGPokerok — предоставляет бонус до 600 долларов.

PokerKing — размер рейкбека до 65%.

ПокерМатч — на первый депозит до 25000 гривен.

Unibet — отлично подходит для новичков.

BetOnline — в кэше высокие лимиты.

888Poker — бездепозит размером 88 долларов.

Grompoker — возврат комиссии до 65%.

Redstar — приветственный бонус 2000$.

Upoker — столы с высокими ставками.

Pokerbos — отличное мобильное приложение.

Как выбрать покер рум из рейтинга

Стоит уяснить, что лучшей необязательно является площадка, занимающая первое место в подборке. В мире насчитывается сотни миллионов покеристов с разными вкусами ивидениемигры. Поэтому главными при поиске должны быть предпочтения покериста. Каждый рейтинг покер румов составляется для удобного и быстрого поиска площадки.

Открыв рейтинг, надо ознакомиться с обзорами операторов, входящих в группы лидеров. Это поможет найти несколько таких, которые обладают набором искомых параметров. Теперь надо их сопоставить примерно по такому алгоритму. Допустим, изучаются бонусы. Надо выяснить, где их дают больше и как проще генерировать рейк. Именно это считается отмывкой подарка. Таким же образом рассматривают другие параметры. Выбрав самый приемлемый результат, тестируют одну или две площадки в бесплатном режиме. Но лучшей станет проверка на реальные деньги. Какую комнату ни выберет пользователь, стоит почитать о ней отзывы и проверить подлинность сертификата.

Критерии попадания в рейтинг

Оказаться в подборке, тем более в топе, не так просто. Эксперты составляют перечень на основании изучения характеристик площадки. В первую очередь проверяются лицензии и результаты проверок независимыми лабораториями, отзывы. Данными сведениями нельзя пренебрегать. Если клиент сам отдаст деньги в руки мошенников, назад уже их не вернешь.

Также рассматриваются пользовательские соглашения. Некоторые операторы вносят в них пункты, позволяющие блокировать без объяснения причин аккаунты, задерживать на длительное время выплаты, оставляя их доступными игрокам. Такие схемы считаются нечестными, практикующие их комнаты получают низкие оценки.

В число других параметров вошли:

приветственные бонусы,

скорость вывода средств,

рейк и рейкбек,

сложность регистрации и необходимость верификации,

выбор дисциплин, форматов, лимитов,

языковые локации,

прием рублей для открытия счетов или совершения ставок.

Это неполный список, но суть должна быть понятна — эксперты проводят тщательные проверки. В результате лучшие заведения проходят в топы. Не сумевшие составить им конкуренцию — в середину и в конец списков. Мошенники и откровенно слабые площадки попадают в черные списки.