Народные приметы на 4 февраля подскажут, будет ли грядущая весна ранней

Солнечная погода в четвертый день последнего месяца зимы народные приметы определяют в качестве признака ранней весны.

Стоит отметить, что понятие ранней весны в контексте тех особенностей, которые предусмотрены поверьями, является весьма пространным. В данном случае может иметь место как холодный весенний период без морозов и снега, так и теплая весна без существенных осадков, а также значительного похолодания.

Если же 4 февраля началась метель, усиленные осадки будут иметь место до конца зимы.

Обилие снега в начале последнего зимнего месяца приметы называют предвестником того, что в текущем году будет отличный урожай.