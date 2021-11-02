В Мордовии приняли закон об увеличении пособия на детей под опекой

Комитетом по социальной политике были внесены изменения в региональный закон о социальных выплатах. Изменения касаются повышения размера пособия на детей, находящихся в приемных семьях или под опекой.

В 2015 году размер пособия составлял 6700 р., а с 2022 года оно будет равняться 7500 р. В республике данную выплату получают почти 1200 человек.

В ходе заседания было отмечено, что члены республиканского парламента должны работать, исходя только из интересов граждан, а также сотрудничать с органами исполнительной власти.

Были рассмотрены также вопросы о дорогах, о лесном фонде. При Госсобрании РМ утвердили новый состав Общественной молодежной палаты, в который войдут 48 человек.

Источник: e-mordovia.ru