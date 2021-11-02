В Рузаевке будет построен новый завод

Артем Здунов 3 февраля провел совещание, касающееся создания в городе предприятия по изготовлению кормов для домашних животных. Инвестиционный проект принадлежит компании «Рузаевские пищевые технологии». Новый завод рассчитывают построить в течение двух лет.

На данный момент идет оформление документации, составляются смета и проектный план. Глава республики порекомендовал Александру Юткину держать исполнение документов под личным контролем.

Министр экономики подчеркнул, что реализация такой крупной инвестиционной программы очень важна для республики. Поэтому ведомство готово оказывать всевозможную поддержку в сопровождении документов, субсидировании процентной ставки, а также в проведении инженерных работ.

Источник: https://izvmor.ru