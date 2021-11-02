Мобильные пункты вакцинации работают в пятницу 4 февраля в Рузаевке и Саранске

Привиться от гриппа и коронавирусной инфекции можно в мобильных пунктах. В связи с ростом заболеваемости будет открыт дополнительный комплекс, где можно поставить прививку.

По-прежнему работает пункт возле поликлиники по улице Беднодемьяновской. Посетить его можно с 8 до 10 часов. Вторую точку откроют на улице 40 лет Победы возле дома N 3. Время работы с 10.30 до 14.00.

В Саранске также продолжат функционировать комплексы вакцинации.

Возле Центрального рынка вакцинировать от гриппа и коронавируса будут с 9.00 до 15.00. Пункт в районе рынка «Заречный» принимает посетителей с 10.00 до 15.00

С собой необходимо взять СНИЛС, медполис и паспорт. Минздрав напоминает о соблюдении социальной дистанции и о масочно-перчаточном режиме.

По состоянию на 3 февраля порог заболеваемости перешагнул 400 человек. Умерли 5 человек.

Источник: https://www.mordovmedia.ru