Похолодание и сильный снег ожидается в Мордовии с 4 февраля

Как сообщает портал «Известия Мордовии» на регион надвигается похолодание с морозами, метелью и снегом. Уже 4 февраля пойдет сильный снег. Из-за северно-восточного ветра в 5 – 10 м/сек. на дорогах образуются снежные накаты. Температура воздуха не опустится ниже- 6 градусов.

В последующие дни погода теплом не порадует. В субботу, 5 февраля, в Саранске еще будет идти сильный снег. Сохранятся морозы, причем ночная температура достигнет -17 градусов, а дневная до -9. Но будет облачно, солнце начнет проглядывать все чаще.

Синоптики порадовали и хорошей новостью. Похолодание будет недолгим, всего три дня. С 7 февраля показатели температуры начнут повышаться, и придет потепление. Специалисты Центра метеорологии сообщают, что погода весь месяц будет близка к климатической норме.

Источник: https://izvmor.ru