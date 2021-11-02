Народные приметы на 5 февраля подскажут, будет ли август жарким

Последний месяц зимы, как гласят народные поверья, имеет некую взаимосвязь с последним месяцем лета.

На основе указанного убеждения, которое не имеет никакого научного подтверждения, людьми, жившими несколько столетий назад, когда прогноз погоды существовал в виде приметы, было сформулировано своего рода правило, гласящее, что солнечная погода в пятый день февраля, сопровождаемая морозами, сулит очень жаркий август.

Кроме того, приметы характеризуют солнечную погоду в этот день в качестве предвестника ранней весны.

Стоит отметить, что несколько веков назад, когда были сформулированы упомянутые приметы, имели место несколько иные климатические особенности.