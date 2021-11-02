Новое лекарство от коронавируса будут выпускать в Саранске

Минздрав зарегистрировал новый препарат «Эсперавир» от COVID-19. Это первое лекарственное средство на основе молнупиравира. Производить его будет российская компания «Промомед».

Препарат зарегистрирован 3 февраля и уже пошел клинические испытания. Выпускать лекарство в виде капсул поручено саранскому заводу «Биохимик». В составе «Эсперавира» содержатся две молекулы, по-разному действующие на вирус. Они одновременно подавляют его и не дают развиваться дальше в организме.

По сообщению представителей «Промомеда», данная лекарственная форма хорошо изучена за рубежом и совершенно безопасна. Более того, она помогает снизить риски ухудшения состояния пациентов, снижает смертность почти на 50%. Теперь медики смогут подбирать терапию для каждого пациента, учитывая сопутствующие заболевания.

Петр Белый – председатель компании «Промомед», отметил, что «Эсперавир» - настоящий прорыв в лечении коронавирусной инфекции.

Источник: https://izvmor.ru