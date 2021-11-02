Мордовия в числе лидеров по «гаражной амнистии»

В Росреестре назвали наиболее активные регионы, пользующиеся гаражной амнистией. Мордовия оказалась на втором месте после Татарстана.

Речь идет о тех кооперативах, которые ранее были оформлены как единое здание. Теперь их можно разделять. Новый закон дал право владельцам заявить о праве собственности на землю под этими гаражами.

Напомним, что программа стартовала 1 сентября 2021 года. За этот период в регионе было зарегистрировано 225 участков в частную собственность и 16 гаражей. Возможно, объектов было бы и больше, но закон распространяется только на гаражи, как объекты капитального строительства, возведенные до 30 декабря 2004 года.

Кроме того, несмотря на заявленную упрощенную процедуру, пакет документов необходимо собрать внушительный. Часто решение зависит от органов местного самоуправления. Они могут потребовать дополнительные документы, что несет в себе излишнюю бюрократию и дополнительные финансовые вложения.

Источник: http://vsar.ru