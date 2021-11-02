В Мордовии подрядчиков научат отвечать за качество дорог

В республике в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» заключают контракты жизненного цикла. Касаются они, главным образом реконструкции и капитального ремонта дорог.

Главная задача таких контрактов заставить подрядчиков нести ответственность за проведенные работы. Организация теперь не только поводит дорожно-строительные работы, но и в течении 3 лет выполняет ремонт и содержание дороги.

Суть контрактов жизненного цикла сводится к тому, что подрядчику выгодно изначально сделать объект качественно, чтобы не ремонтировать его вновь и вновь. За несвоевременный ремонт дорог руководители будут привлечены к административной ответственности , за этим следит прокуратура.

На текущий год подано уже 5 заявок, а к 2024 году планируется заключить 25% подобных контрактов.

Источник: https://izvmor.ru