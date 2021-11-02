Догазификация в Мордовии идет полным ходом

Республика участвует в программе с 2021 года. По словам Максима Автаева, план по газификации перевыполнен.

Вместо заявленных 700 домовладений в 724 обеспечили техническую возможность для подключения, а в 500 домах уже пустили газ. На данный момент идет активное оформление документов, сбор заявок. Более того, завершено строительство двух газопроводов протяженностью 6 км. Они проходят до села Полянки и на Зубово-Полянский лесоучасток.

На сегодняшний день в Мордовии приняты 2152 заявки, в 2022 году к их домам бесплатно подведут газ.

Программа предусматривает бесплатное проведение газовых труб только до границ участка, внутри же них собственник должен будет приобрести оборудование и оплатить его монтаж специалистами «Газпром» Саранска.

Источник: https://izvmor.ru