Каникулы для первоклассников перенесут на две недели

В пятницу 4 февраля, в Мордовии состоялось заседание оперштаба по контролю распространения коронавируса. Артем Здунов подчеркнул, что заболеваемость в регионе стремительно растет. В некоторых районах в 5 – 6 раз увеличились случаи инфицирования.

Рабочая группа внесла предложение о переносе каникул для учеников первых классов с 21 февраля на неделю с 7 по 13 февраля. Также оперштаб поставил задачу усилить противоэпидемические меры: чаще проводить дезинфекции в многоквартирных домах и в общественном транспорте, усилить антиковидные рейды.

В связи с высоким ростом заболеваемости Минтруд порекомендовал предприятиям перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы.

Источник: https://yandex.ru