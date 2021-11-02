Отлов бродячих собак повели в районах Мордовии

В последнее время участились случаи нападения бродячих собак на людей. Поэтому власти РМ приняли решение об отлове беспризорных животных.

Отлов проводился во многих районах республики, но не все добросовестно выполняли свои обязанности. Администрации Кочкуровского района прокуратурой было вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона. Ситуация с бездомными собаками здесь особенно напряженная.

В администрацию Теньгушевского района также постоянно поступают жалобы на ничейных дворняжек. Отлов проводили безболезненно, с помощью приманок и клеток. Затем животных помещали в питомник Краснослободска. В приюте собак вакцинировали и стерилизовали.

Жители районов просят создать больше приютов и питомников для беспризорных псов, а также проводить работу с хозяевами, которые выпускают животных на самовыгул.

В свою очередь представители администраций районов призвали владельцев собак серьезно отнестись к содержанию своих питомцев. Выгуливать на поводке, не оставлять без присмотра. Животное без хозяина легко может попасть под отлов.

Источник: https://saransk-bezformata-com.