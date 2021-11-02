В Мордовии офисный персонал крупных магазинов теперь трудится дистанционно

Торговые предприятия по рекомендации Роспотребнадзора перевели офисных сотрудников на удаленный режим. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства экономики, торговли и предпринимательства республики.

Офисный персонал «Пятерочки» переведен полностью на дистант, а вот сеть «Магнит» удаленно работать отправила только половину сотрудников.

В торговых залах ввиду производственной необходимости весь персонал работает по-прежнему. При этом приняты все противоэпидемические меры: продавцы привиты на 100%, в залах периодически проводят дезинфекцию поверхностей, санитайзеры располагаются при входе.

Температура тела у сотрудников постоянно контролируется. Соблюдается строгий масочный режим.

Источник: https://izvmor.ru