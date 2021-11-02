Народные приметы на 6 февраля подскажут, какая погода будет грядущей весной

Приметы на 6 февраля помогут узнать, какой будет весна.

Народные приметы с момента своего появления в качестве некоего свода метеорологических правил утратили актуальность по причине наличия прогноза погоды, составляемого на основе данных, получаемых посредством применения высокоточного оборудования.

В наши дни многие люди продолжают использовать народные приметы для определения грядущих погодных изменений. Вопрос оправданности этого подхода остается дискуссионным. Но всё же следует упомянуть, что поверья гласят, что теплая погода 6 февраля сулит весеннюю пору с комфортным температурным режимом и обилием солнечных дней.

Лютые морозы в шестой день последнего зимнего месяца предвещают крайне холодную весну.